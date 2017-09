Wout van Aert na teleurstellende trip in de VS: “Dit is nog niet de Wout die ik wil zijn”

De Nederlander Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) heeft zondag in het Amerikaanse Waterloo de tweede manche van de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. Wereldkampioen Wout van Aert miste zijn start en was op achtervolgen aangewezen, na de eerste ronde was hij pas 22e. Uiteindelijk finishte Van Aert als zevende, op 53 seconden van Van der Poel.

Van Aert: “Beter gevoel”

“Ik voelde me stukken beter dan vorige week in Iowa”, aldus Wout Van Aert, die in de eerste Wereldbekercross pas als 14e over de streep bolde, op 2’32” van winnaar Mathieu Van der Poel. “Na de start zat ik in de top vijf maar toen viel Lars van der Haar voor mij en reed er iemand in mijn derailleur, waardoor mijn versnellingsapparaat krom geraakte. Ik wilde meteen tijd goed maken maar toen kwam ook de sluiting van mijn schoenen los, en dat allemaal in de eerste ronde...”

Toen begon Van Aert aan een lange inhaalrace. “Ik denk niet dat ik in de top 20 zat en moest ik nog van fiets wisselen. Op dit parcours waren er ook weinig mogelijkheden om in te halen, waardoor ik vaak gefrustreerd in het wiel zat op plaatsen waar ik niet door kon. In het in tweede deel kwamen er wel wat gaten en kwam ik er wel door, ik denk dat ik even sterk was dan de groep die voor de tweede plaats reed. Het parcours was echter zeer technisch met slechts een paar stukken waar ik vol kon doortrekken. Maar dat is koers, ik moest mee zijn van in het begin maar dat zat niet mee vandaag.”

Toch leek Van Aert minder ontgoocheld dan na de race in Iowa: “Het gevoel is beter, maar het zat nog niet mee. De balans na deze twee crossen in de VS? Ik kan niet ontkennen dat dit een teleurstellende trip werd. Vorige week waren het resultaat en het gevoel echt slecht, vandaag was het gevoel toch wat beter maar had ik pech. Maar ik moet ook eerlijk zijn: dit is nog niet de Wout die ik wil zijn.”

Van der Poel: “Ik had zelfs niet in de gaten of er achter me iets gebeurde”

“Ik maak van tevoren nooit echt een plan, maar ik was meteen goed weg en ik voelde me al van in het begin heel sterk”, aldus Mathieu van der Poel. “Ik kreeg meteen een gat en heb dus vanaf de eerste ronde mijn eigen ding kunnen doen, ik had zelfs niet in de gaten of er achter me iets gebeurde. Toch was het parcours heel verraderlijk en glad op sommige plekken.

“Hoe ik dit klasseverschil met de rest verklaar? Ik heb gewoon een heel sterke zomer achter de rug, beter dan andere jaren. Van de hitte heb ik ook helemaal geen last gehad vandaag. Ik denk dat het een heel goede beslissing was om hier ook al op vrijdag te crossen, want toen was de gevoelstemperatuur voor mij nog een stuk hoger. En drie op drie in de USA, daar ben ik natuurlijk tevreden mee. Daar train ik voor. En om zo rond te rijden, dat is waarvoor ik wielrenner ben geworden. Mijn broer David heeft vanmorgen ook al gewonnen, ik heb het via de livestream gevolgd. De ploeg doet het dus erg goed op dit moment!”

De derde WB-manche van het seizoen wordt op 22 oktober in Koksijde gereden.