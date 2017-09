Helchteren / Houthalen-Helchteren - Ongeveer 50.000 Belgen zijn trotse timeshare-bezitters. Nu ja, trots. Wellicht is niet één van hen dat. “Kunt u ons helpen bij het stopzetten van dat timeshare-contract en - vooral - de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten”, vraagt Jozef Donders.

“Wij hebben ons in 2000, tijdens een vakantie, laten overhalen om een contract te tekenen bij de Chayofa Tennis en Country club op Tenerife. Het was een mooi aanbod. We moesten 355.000 Belgische ...