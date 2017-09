“Dat een uiterst-rechtse partij in de Bondsdag verschijnt en de derde grootste fractie wordt, is een smet op het blazoen van Merkel”

Dat een uiterst rechtse partij onder haar kanselierschap in het Duitse parlement verschijnt en meteen derde grootste fractie wordt, is een smet op het blazoen van de vrouw die in de ogen van Europa en de rest van de wereld tot belichaming van politieke stabiliteit en betrouwbaarheid uitgroeide.

Merkel liet gisteren zoals steeds weinig of niets merken van ontgoocheling. Ze zei dat ze de angsten en zorgen van veel mensen die voor de nieuwkomers gestemd hadden, begreep en dat ze met goed beleid haar best zou doen om hen terug te winnen. Uit haar woorden klonk weinig of geen besef van haar eigen verantwoordelijkheid voor het succes van de Alternative für Deutschland.

De zwaarste verliezer van de verkiezingen gisteren, SPD-leider Martin Schulz, was er dan weer als de kippen bij om in zijn nieuwe rol als oppositieleider met de beschuldigende vinger in haar richting te wijzen. Merkel had geweigerd om tijdens de campagne de confrontatie met hem aan te gaan, aldus Schulz. Door het debat tussen democratisch links en democratisch rechts onmogelijk te maken, had ze de weg voor extreemrechts naar de Bondsdag helpen banen.

De aanval was gekleurd door de bitterheid van de verliezer maar hij had een kern van waarheid. Door haar onverstoorbare ‘met mij komt het goed’-boodschap (waarvan ‘Wir schaffen das’ een uitvloeisel was) speelt Angela Merkel in op de behoefte aan zekerheid van vele Duitsers. Maar ze vermeed zo ook om echt in te gaan op hun onzekerheden over de komst van honderdduizenden vluchtelingen. Ze had dat moeten doen, zonder de AfD naar de mond te praten. Dat dit ook niet werkt, bewees gisteren het zware verlies van de Beierse CSU die dat de voorbije jaren geregeld deed.

De AfD is niet de eerste partij ter rechterzijde van CDU-CSU die in de Bondsdag zit. Maar het is verontrustend dat een partij waarvan aanvoerders de Duitse geschiedenis willen herschrijven, haar provocerende posities over de Duitse identiteit, over de plaats van migranten in Duitsland en de plaats van Duitsland in Europa vanuit de Bondsdag kan uitdragen.

Niet alleen de winst van de AfD doet vragen rijzen over de Europese gevolgen van deze uitslag. De tweede winnaar van gisteren, de FDP, koos onder haar nieuwe aanvoerder Christian Lindner voor een veel strakkere Duitse opstelling over de hervormingen van de eurozone. Morgen komt de Franse president Macron met zijn visie op de versterking van de eurozone. Het ziet er naar uit dat een coalitie met de liberalen - en die is bijna onvermijdelijk - Macrons en Merkels manoeuvreerruimte sterk zal beperken.