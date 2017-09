VIDEO. Dierenasielen overspoeld door erg jonge kittens

Momenteel zitten er meer dan 300 kittens in Limburgse dierenasielen of opvangcentra. Voor de tijd van het jaar zijn er dat veel. De capaciteit van het asiel van Lommel en vzw Zwerfkat in Nood is verzadigd. En ook in andere asielen is er regelmatig een stop. “Dat er tot ver in de herfst nog jonge kittens binnengebracht worden, is een tendens die zich elk jaar meer lijkt door te zetten”, zegt Johnny Laurent van het noodasiel in Lommel. Een eenduidige verklaring is er niet. “Wij denken dat mensen sneller de weg naar het asiel vinden”, zegt Sarah Loyen van het dierenasiel in Genk.

Het volledige verhaal lees je hier.