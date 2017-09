Aria begon haar transitie van man naar vrouw, maar hield er dan mee op: “Ik heb geaccepteerd dat ik half man, half vrouw ben”

Aria Veach werd geboren als Alexander, maar voelde al snel dat ze niet in het juiste lichaam zat. Drie jaar geleden begon ze haar transitie, maar daar hield ze intussen mee op. Ze neemt nog steeds oestrogeen, maar ook testosteron en wil geen geslachtsoperatie uit angst dat haar seksleven eronder zou lijden.

Gewoonlijk gaat ze nu door het leven als Aria, maar soms ook als Alexander wanneer ze zich daar beter bij voelt. Het feit dat haar genderexpressie niet elke dag dezelfde is, zorgt er wel voor dat ze geregeld te maken krijgt met transfobie. Ze zou het echter niet willen veranderen.

“Ik heb geaccepteerd dat ik deels man en deels vrouw ben. Ik leef voltijds als vrouw nu, ik heb wel het mannelijke Y-chromosoom maar ik ben blij met wie ik nu ben.”

Foto: ISOPIX

“Ik hou van het vervrouwelijkende effect van oestrogeen, maar ook van het plezier dat ik een vrouw kan geven met het lichaam dat ik heb als man. Ik voel de nood niet om mijn geslacht te veranderen omdat ik een vrouw ook als de vrouwelijke versie van mezelf kan plezieren.”

“Ik zit nu op een punt met de hormonen waar ik me goed voel bij leven als mannelijk en vrouwelijk tegelijk, ik ben bang om verder te gaan omdat ik mijn seksuele functies niet wil verliezen. Ik heb de laatste twee maanden vaak Viagra genomen zodat ik mijn mannelijke genitaliën nog kan gebruiken, omdat het oestrogeen dat verstoort en ik wil echt nog betrekkingen kunnen hebben met vrouwen.”

Twee genders, één persoon

“Ik ben geïnteresseerd in de toekomst van de mensheid”, aldus Aria. “Eentje die beide genders in één lichaam toestaat en daarom neem ik oestrogeen.”

“Ik wil leven als man en vrouw, ik weet dat mijn brein veranderd is en ik geloof dat het een positieve verandering is dankzij de hormonen. Iedereen is zo gepolariseerd, ze geloven dat een persoon ofwel man of vrouw moet zij, wat fout is. Ze zijn niet bekend met het genderspectrum.”

Foto: ISOPIX

Datingproblemen

“Er zit nog een groot stigma op daten als transgender. Ik word niet serieus genomen voor dating en huwelijk en ik maak me zorgen dat ik respect ga verliezen in de technische industrie die heel patriarchaal is.” Aria is namelijk biochemicus van opleiding.

“Het is zeldzaam dat ik iemand vind die geïnteresseerd is in een serieuze relatie met iemand als ik. Veel mensen willen niets serieus, alleen fysiek.”