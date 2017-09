Chloé Leurquin eindigt op 44e plaats in Costa del Sol Open

Chloé Leurquin is op een gedeelde 44e plaats geëindigd tijdens het Costa del Sol Open golftoernooi (ELPGA/300.000 euro), dat plaatsvond op de Guadalmina golfbaan in het Zuid-Spaanse San Pedro Alcántara.

De 27-jarige uit Waterloo kon op haar laatste achttien holes geen progressie meer maken. Zo incasseerde ze nog drie bogeys waartegen ze slechts één birdie lukte. Leurquin moest na een ronde in 74 slagen (twee over par) nog tien plaatsen inleveren, waarmee ze een totaalscore neerzette van 288 slagen (par).

In de eindstand telt Leurquin negentien slagen meer dan de Spaanse Azahara Muñoz, die zich de beste toonde. De 29-jarige uit Cordoba wist meteen haar titel te verlengen. Voor Muñoz die vrijwel heel het seizoen actief is op de Amerikaanse LPGA Tour, is het haar zesde overwinning in haar professionele loopbaan.

- eindstand -

1. Azahara Muñoz (Spa) 269=69-64-67-69 -19

2. Lee-Anne Pace (ZAf) 271=66-68-70-67

. Carlota Ciganda (Spa) 271=66-67-67-71

4. Georgia Hall (Eng) 272=65-67-71-69

5. Natalia Escuriola Martinez (Spa) 275=65-73-68-69

6. Meghan MacLaren (Eng) 278=69-68-70-71

7. Justine Dreher (Fra) 280=70-71-71-68

. Nicole Garcia (ZAf) 280=72-72-67-69

. Suzann Pettersen (Noo) 280=66-73-72-69

. Frida Kinhult (Zwe) am. 280=69-70-67-74

. Camilla Lennarth (Zwe) 280=69-71-66-74

...

44. Chloé Leurquin (Bel) 288=70-70-74-74