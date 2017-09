Vrouw hekelt “onverantwoord” baasje na incident op Beringse mijnterril: “Ras van mijn hond deed er niet toe, wel uw gedrag”

Beringen / Lummen - Hondeneigenares Nina Meers uit Lummen is niet te spreken over wat haar zaterdag overkwam tijdens een wandeling op de mijnterril van Beringen. Met haar stafford aan de leiband zag ze hoe de eigenares van een golden retriever haar hond los liet lopen en het kwam tot een confrontatie tussen de twee dieren. In een open brief op Facebook spreekt ze het“onverantwoordelijke” hondenbaasje toe. Ze vindt het niet kunnen dat haar hond omwille van zijn ras wel vooroordelen krijgt en anderen zomaar hun gang denken te kunnen gaan.

“Beste wandelaar / mevrouw / moeder / onverantwoorde hondeneigenaar,

Ik voel mij haast verplicht dit te schrijven. Jammer, zoiets negatief na zo’n leuke dag. Of ja, leuk... Dat had het moeten worden.

Ik ben u vandaag tegen het lijf gelopen op de mijnterril van Beringen-mijn. U en uw loslopende golden retriever. Buddy heet hij. Ongetwijfeld een schat van een beest, intriest dat hij u als bazin heeft.

Waarom ik dat zeg? Ik begin met het feit dat het erg gevaarlijk, onverantwoord, en vooral bij wet verboden is om uw hond los te laten lopen (behalve op een losloopveld). Ik kan niet begrijpen waarom u beslist om daar tegen in te gaan op een heuvelachtig gebied, met bochtige wegjes, zoals op een mijnterril. Er is geen enkel overzicht van wat komen gaat.

Buddy maakt dat helemaal niks uit. Die loopt lekker zijn neusje achterna. Hij weet niet dat dat niet mag, hij begrijpt het ook niet als ik tot 3x roep (want u bent zelf nog erg veraf) uw hond vast te maken. Hij loopt in één lijn naar mijn staffordachtige reu.

Die is veilig vastgemaakt natuurlijk, want die loopt anders net zoals Buddy zijn neusje achterna, en komt (net zoals Buddy) ook helemaal niet naar mij terug als ik hem dat vraag. Omdat mijn hond zich niet verantwoordelijk kan gedragen in een maatschappij, neem ik die rol op mij. Dat wordt verwacht van een hondeneigenaar, toch?

U reageert niet op mijn vraag. Versnelt zelfs uw pas niet. Daar staan ze dan. Buddy en mijn hond, neus aan neus. Buddy wil opspringen, waar mijn reu helemaal niet van gediend is, die geeft een waarschuwende grom. Buddy reageert explosief op die grom en valt uit, waarop mijn hond op zijn beurt natuurlijk ook weer reageert. We mogen beide van erg veel geluk spreken, dat de vriendin die bij me was, de verantwoording heeft genomen om uw hond weg te trekken.

Gelukkig ja, want zowel u als uw drie dochters waren nog meters ver verwijderd van wat een gevecht ging worden. Nog steeds geen versnelde pas. Als u er dan eindelijk bent, en ik voor de vierde (!!!) keer vraag om uw hond vast te maken, verwacht u een “alstublieft” van mij, u bent zelfs niet beschaamd om dit te vragen. Wanneer ik u vriendelijk (achteraf gezien eigenlijk te vriendelijk) vertel dat het gevaarlijk is voor uw hond om hem los te laten lopen, reageert u met: “voor ons is dat niet gevaarlijk”. Waarmee u waarschijnlijk doelde op het ras van mijn hond. Maar laat mij u duidelijk maken dat het ras bij dit incident geen beslissende factor was. Dat van Buddy, noch dat van mijn hond. Die factor was u namelijk zelf.

Daar zit ik dan. Met mijn staffordachtige tussen mijn benen, voor de eerste keer in zijn leven uitgevallen. Nog nooit had hij zijn geduld verloren met een andere hond. Maar Buddy was los, en deed zijn eigen zinnetje. Mijn hond vond het niet leuk hoe Buddy ongecontroleerd op ons af kwam gelopen. Ik ook niet. Er was niemand die hem in toom kon houden, en wie reageert sneller op ongepast gedrag van een hond, dan een andere hond. Mijn hond. En gelukkig heel kort daarna, mijn vriendin die uw hond weg trekt. Gelukkig.

Buddy, zie ik 20 seconden later, loopt luttele meters verder alweer los. Hij loopt almaar verder van u en uw 3 dochters weg. Ik hoor u roepen van aan het bankje (waar wij nog verbouwereerd naast staan): “Buddy! Buddy kom!” Maar Buddy komt niet. Die loopt zijn neusje achterna.

Ik ben ondertussen naar de dierenarts geweest, mijn hond heeft namelijk een bijtwonde aan zijn linkeroogje van de aanvaring met Buddy. Het komt wel goed volgens de dierenarts, hij heeft geluk gehad. Het oog is niet beschadigd, maar het weefsel daarrond wel. Niet dat ik denk dat u zich daar zorgen over maakt, jammer genoeg. Ik ga hier wél van wakker liggen, ook al bent u degene die het fout heeft aangepakt.

Mevrouw, ik hoop dat u tenminste achteraf tot inzicht gekomen bent. Dat u beseft heeft dat u zowel Buddy, als mijn hond in gevaar heeft gebracht. Uw houding op dat moment, laat mij vrezen van niet. Maar ik hoop het voor Buddy. Want die verdient beter...

Sharing is caring. Als dit anders geëindigd was, was mijn hond de boeman geweest. Niet omdat ik niet verantwoordelijk ben, niet omdat mijn hond niet luistert, niet omdat mijn hond agressief is, maar door zijn uiterlijk. Dit is geen vraag naar vergoeding voor dierenartskosten. Dit is geen wraak. Dit is geen haat. Dit is niet iemand belachelijk proberen maken. Dit is een oprechte vraag naar verantwoordelijk omgaan met uw hond. Zodat ook wij van onze wandelingen kunnen genieten.”