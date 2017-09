Kipchoge wint marathon van Berlijn, maar grijpt naast wereldrecord

De Keniaan Eliud Kipchoge heeft zondag de 44e marathon van Berlijn op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen haalde het in 2u03:32 (officieuze tijd) voor de verrassende Ethiopiër Guye Adola, die debuteerde op de lange afstand (42,195 km).

De 32-jarige Kipchoge, sinds 2013 ongeslagen op de marathon, liet vooraf weten een gooi te willen doen naar het wereldrecord. Die toptijd bedraagt 2u02:57 en werd in 2014 in Berlijn neergezet door de Keniaan Dennis Kimetto.

Kipchoge greep naast het beoogde record maar kon zich wel troosten met een winstpremie van 40.000 euro.

Adola eindigde als tweede op 14 seconden. Diens landgenoot Mosinet Geremew werd derde in 2u06:09. Willem Van Schuerbeeck kwam als achttiende en eerste Belg over de aankomst in 2u15:49.

Kenenisa Bekele en Wilson Kipsang, twee favorieten, stapten zondag nog voor de 30e km uit de wedstrijd.