Antwerp Giants neemt het op tegen Novgorod in tweede voorronde Champions League

Antwerp Giants werkt vandaag (17.30 uur) in de Lotto Arena de tweede voorronde van de Champions League af. De Sinjoren nemen het tegen het Russische Nizhny Novgorod op.

“Een team met een serieus budget. Novgorod is dan ook favoriet. Als outsider gaan we in eigen huis in eerste instantie dan ook op zoek naar de verrassing”, aldus coach Roel Moors. Novgorod pakt uit met tien Russen, de Serviër Jelovac en de Amerikaan Gibbs. Dinsdag is de return in Novgorod. De winnaar van dit duel is gekwalificeerd voor de beslissende voorronde (tegen het Poolse Rosa Radom) van de Champions League. De thuiswedstrijd van de Giants tegen Limburg United wordt uitgesteld.