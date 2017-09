Mannen: zo draag je sneakers op het werk

Ondanks hun casual imago zijn sneakers perfect te stylen voor op de werkvloer. Stijlvol en comfortabel? Zo draag je sneakers op het werk!

Combineer met work proof items

Een sneaker staat voor comfort en een casual vibe. Combineer je sneakers met een geklede broek, een zwarte (geen blauwe) jeans of chino om je look wat minder sportief te maken. Een hemd met opgerolde mouwen, hét stuk voor op de werkvloer, staat in mooi contrast tot een casual sneaker. Kortom, geef je sneakers een upgrade met chique items!

Kies het juiste type sneaker

Niet elke sneaker is even geschikt voor die belangrijke meeting met je baas. Echte 'sportschoenen' of witte sneakers passen niet op de werkvloer. Kies voor een geklede sneaker uit leer of stof. Een neutrale kleur als bruin, zwart of grijs staat even stijlvol als een klassieke kostuumschoen.

Tip: zorg dat je sneakers kraaknet zijn. Niemand straalt professionalisme uit met vuile sneakers…