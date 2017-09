Heisa rond supporterslied Lukaku neemt nieuwe wending: Man United schakelt politie in

Manchester United roept zijn fans opnieuw op om het “racistische” supporterslied over Romelu Lukaku niet meer te zingen. Dat heeft de club zaterdagavond op zijn website geschreven. Eerder op de dag was het lied opnieuw te horen uit het United-vak in het stadion van Southampton.

“Zowel de club als de speler heeft duidelijk gevraagd om het lied achterwege te laten”, luidt het op de site. “We zullen verder actie ondernemen als dit gedrag blijft aanhouden. De club staat in contact met de politie en heeft beeldmateriaal opgevraagd uit Southampton om te achterhalen wie Lukaku’s vraag om het lied niet meer te zingen naast zich neergelegd heeft.”

Romelu: "Great backing since I joined #MUFC. Fans have meant well with their songs but let’s move on together. #RespectEachOther" — Manchester United (@ManUtd) 21 september 2017

Een lied dat enkele fans van United zongen, waarin gerefereerd werd naar de lengte van Lukaku’s penis, deed afgelopen week veel stof opwaaien. Zo noemde antidiscriminatiegroep Kick It Out het “beledigend en discriminerend”. De Rode Duivel vroeg nadien via het Twitter-account van ManU om het niet meer te scanderen.