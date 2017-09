Brusselse Sanae Jah mag boksen om WBA-titel

Brussel -

De Brusselse boksster Sanae Jah heeft zaterdagavond op het Beursplein in Brussel de Hongaarse Alexandra Lakatos verslagen op punten, de juryleden riepen haar unaniem uit tot winnares. Door haar zege mag ze het om de WBA-titel bij de vlieggewichten opnemen tegen de Japanse Naoko Fujioka. Fujioka is in de categorie momenteel wereldkampioene.