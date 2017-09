BENE-League handbal. Bocholt en Lions samen aan de leiding

Brussel - In de BENE-League handbal staan enkel nog Bocholt en Lions aan de leiding na de derde speeldag. Bocholt haalde het zaterdag overtuigend met 45-24 van Quintus, terwijl Lions met 32-20 de maat nam van Volendam. Beide clubs tellen nog altijd het maximum van zes punten.

Wezet en Aalsmeer konden in twee speeldagen nog geen enkel punt behalen en stonden zaterdag tegenover elkaar in een rechtstreeks duel. Wezet begon het beste aan de wedstrijd, maar de Nederlandse bezoekers slaagden er toch in om na de rust opnieuw langszij te komen. Uiteindelijk nam Wezet het heft terug in handen en won het met 31-26.

Tongeren speelde zijn eerste wedstrijd sinds het vertrek van sterspeler Jeroen De Beule naar Sélestat in de Franse profcompetitie. Tegen Hurry Up won het echter vrij makkelijk met 22-31. Hasselt daarentegen moest tot het einde vechten om de overwinning binnen te halen in de Limburgse derby tegen Sporting NeLo. Het won uiteindelijk met 29-27. Het Antwerpse Sasja ten slotte moest met 31-28 zijn meerdere erkennen in Bevo, waardoor het nog altijd op nul punten staat.