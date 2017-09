Twee owngoals (!) zetten Barcelona op weg naar winst, Ceballos redt Real Madrid van nieuw puntenverlies

In Spanje kwamen de twee grote titanen van La Liga zaterdag in actie. Barcelona won makkelijk met 0-3 van Girona, dat twee owngoals scoorde, en blijft fier leider. Real Madrid krabbelde dankzij twee goals van Ceballos voorbij Alaves (1-2) en blijft zo op zeven punten van de Catalanen.

Barcelona trok ongeslagen naar Girona, dat in de onderste regionen van het klassement bivakkeert. Girona maakte het de Catalaanse gigant wel erg makkelijk dankzij twee owngoals van Aday en keeper Gorka Iraizoz, waardoor het vlak na de rust 0-2 stond. Luis Suarez maakte er nadien nog 0-3 van en zorgde er zo voor dat Barcelona haar perfecte rapport in La Liga behoudt.

Bij Real Madrid was het van moeten na een magere competitiestart (8 op 15), wat resulteerde in een vroege goal van Dani Ceballos. Echt indruk maken deed Real niet, wat vijf minuten voor de rust resulteerde in de gelijkmaker van Manu Garcia: 1-1. Enkele minuten later legde Ceballos met een nieuw doelpunt de eindstand vast. Real Madrid bibberde en beefde nog in de tweede helft, maar het bleef 1-2. Zo komt De Koninklijke voorlopig op de vierde plek, achter Barcelona, stadsgenoot Atlético Madrid en Sevilla.