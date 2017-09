Lierse boekt op het nippertje eerste zege tegen Union, Cercle wint makkelijk van zwak Tubeke

Cercle Brugge heeft zaterdag een ruime 4-0 overwinning behaald tegen Tubeke op de zevende speeldag van eerste klasse B. Later op de avond maakte Lierse in de absolute slotfase nog een 0-1 achterstand goed tegen Union. De Pallieters pakten zo met 2-1 hun eerste overwinning van het seizoen.

Na twee nederlagen op rij tegen Beerschot Wilrijk en Roeselare wilde het ambitieuze Cercle in eigen huis absoluut winnen van Tubeke. Stephen Buyl en Monaco-huurling Guévin Tormin verdeelden de doelpunten onder elkaar en bezorgden de Bruggelingen een ruime 4-0 zege.

Foto: BELGA

Lierse kan niet bepaald spreken van een geslaagde seizoensstart en ook tegen Union liep het niet van een leien dakje. Na een halfuur was het Julien Vercauteren die de bezoekers uit Brussel op voorsprong bracht, maar in de absolute slotfase kon Lierse dankzij doelpunten van Aurélien Joachim en Mohamed Elgabas alsnog zijn eerste driepunter van het seizoen vieren.

Cercle Brugge springt met twaalf punten voorlopig over Roeselare naar de tweede plaats in 1B, op twee punten van leider Beerschot Wilrijk. Union blijft vijfde met acht punten, terwijl Lierse haasje-over doet met Tubeke en nu zesde staat met zeven punten. Tubeke is voorlaatste met vijf punten.

Zondag gaat Beerschot Wilrijk nog op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven en mag Westerlo in Het Kuipje de speeldag afsluiten tegen Roeselare.