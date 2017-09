Moeskroen blijft winnen en nestelt zich steviger in top 6

Moeskroen staat nog steeds rotsvast in de top zes. Les Hurlus kwamen na een wereldgoal Tirpan en een listige Leye op achterstand. Na de pauze was Moeskroen simpelweg beter en kwam het beter tot zijn spel. Een owngoal van Lotiès en een kopbal van – wie anders – Bolingi bezorgden de Henegouwers een derde opeenvolgende thuiszege.

Er was eens minder volk op Moeskroen, maar dat had alles te maken met 24h Mouscron - een festival - dat dit weekend plaatsvond. De ambiance was toch aanwezig. De supporters geloven nu eenmaal in deze ploeg. En hoe kan het ook anders als je club in de top zes kampeert. Mircea Rednic voerde drie wijzingen door in vergelijking met de wedstrijd op Zulte Waregem. Twee daarvan waren noodgedwongen met Huyghebaert die geblesseerd was en Diedhiou was geschorst. Olinga zat op de bank en kreeg rust, Rotariu maakte zijn debuut aan de aftrap in de competitie. Jordi Condom zette dezelfde elf op zijn papier na het gelijkspel tegen Standard.

Pas leven vlak voor pauze

Het was Moeskroen die het best aan de partij begon. Topschutter Bolingi trapte onbegrijpelijk een open kans op Van Crombrugge. Dat was de enige grote mogelijkheid in een halfuur voetballen. Eupen herstelde het evenwicht, maar te vaak bleef het spel steken op het middenveld. Vooral bij Moeskroen was er te weinig beweging wanneer men in balbezit was. Tien minuten voor de pauze kreeg de wedstrijd plotseling leven. Valiente ging trekken aan Awoniyi wat resulteerde in een vrije trap. Spelmaker Omar Govea borstelde het leer heerlijk in de bovenhoek.

Foto: BELGA

Het was het startschot voor nog meer mooie goals. Uit het niets stelde Eupen via ex-Moeskroen-speler Tirpan gelijk. Een weggewerkte hoekschop nam de Brusselaar heerlijk vanop zo’n dertig meter op de slof. Bailly zweefde nog naar de bal, maar die verdween in de winkelhaak. 1-1 leek de ruststand te gaan worden, maar dan begrepen Bailly en Govea elkaar niet goed. De doelman paste in niemandsland richting de Mexicaan die niet bij het leer kon. Onnodig balverlies die pardoes in de voeten van Mbaye Leye belandde. In een tijd nam hij het geschenk aan. Met binnenkant voet duwde hij ter hoogte van de middencirkel de 1-2 binnen, knap.

Meer inzet

Les Hurlus moet van coach Mircea Rednic vermoedelijk een donderpreek gekregen hebben in de kleedkamer. Na de pauze zagen we een ander Moeskroen, dat weer combineerde en kansen creëerde. Palic opende met veel overzicht naar Vojvoda die hard voorzette. Bolingi wilde met een hakje afwerken, Lotiès zat er nog even tussen en Van Crombrugge was gezien: 2-2. Eupen zette daar wel degelijk iets tegenover. Leye lanceerde Verdier die slecht teruglegde, Afif krulde daarna naast. Even later dacht Leye zijn tweede van de avond te gaan maken. Zijn gemeten vrije trap spatte uiteen op de onderkant van de lat. Twintig minuten voor affluiten kwam dat verlossende doelpunt er dan toch voor Moeskroen. Mohamed bracht vanop de linkerflank voor, Bolingi torende boven Van Crombrugge uit en tekende voor zijn zesde goal van het seizoen.

Foto: Photo News

Ook al waren er zoals hier voor al beschreven minder supporters aanwezig, achter het doel van Bailly begonnen de fans te dansen. De derde thuiszege was immers in zicht. Net voor het einde ging Amallah nog te driest in op Blondelle. De rode kaart was een kleine smet op de derde opeenvolgende overwinning in eigen huis. Les Hurlus staan opnieuw op de vierde plaats in het klassement. Eupen staat met vier punten voorlaatste. De Panda’s gaan een zwaar seizoen tegemoet.