Mignolet helpt Liverpool met penaltysave aan zege in Leicester

Truienaar Simon Mignolet heeft Liverpool twee punten bezorgd in en tegen Leicester City. In minuut 73 stopte hij een penalty, zodat de 2-3 voor de bezoekers op het scorebord bleef staan. Salah en Coutinho hadden The Reds halfweg de eerste helft al op 0-2 gebracht, maar op slag van rust scoorde Leicester nog tegen via Okazaki. In de 69ste minuut zorgde de onvermijdelijke Vardy voor de 2-3. Mignolet stopte Vardy foutief af: penaly. De Rode Duivel pakte de strafschop en voorkwam dat de spits een tweede keer raak trof. Liverpool klimt zo naar de 5de plek in de stand. Leicester City is pas 16de.