Ze werd aangereden en voor dood achtergelaten. De chauffeur kwam er met een boete vanaf

Georgia Addy New werd in september vorig jaar aangereden door een vrachtwagen toen ze van school naar huis wandelde. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf en liet het meisje voor dood achter. Zijn straf? Een boete en een rijverbod van een jaar. Haar vader is furieus om de in zijn ogen lichte straf.

Ze was bijna thuis toen een vrachtwagen haar van de weg maaide. De Britse Georgia bleef achter met zware verwondingen aan het hoofd en moest per helikopter naar het ziekenhuis gevoerd worden. Drie maanden duurde het voor ze weer een beetje de oude werd.

De bestuurder van de vrachtwagen was nog een stuk doorgereden en had Georgia, volgens haar vader, “voor dood achtergelaten”. De 29-jarige chauffeur pleitte schuldig voor roekeloos rijden en kreeg een boete van 550 Britse pond en een rijverbod van een jaar.

“Een jaar geleden werd ons leven op zijn kop gezet. Het laatste jaar was een complete hel”, zo schreef de vader van Georgia een jaar na het ongeval. “Op een of andere manier heeft Georgia een vreselijk ongeval overleefd toen een waardeloos stuk vreten op het voetpad reed en recht op haar inreed.”

“Zijn advocaat zegt mij dat hij een vreselijke tijd achter de rug heeft en heel veel spijt heeft. Wel, goed voor hem. Hij is een totale rotzak, zo bang dat hij mijn dochter achterliet om te sterven achter een muurtje.”

Ook Georgia zelf blikte terug op het ongeval. “Wat een moeilijk jaar is het geweest. De flashbacks zijn waarschijnlijk de ergste herinnering die ik overgehouden heb aan het ongeval. Ik heb een lange weg afgelegd maar ik heb nog zo veel te doen.”

“Coma, hersentrauma, littekens, aanhoudende knieproblemen, toekomstige operaties… Het zal allemaal een herinnering worden voor mij en het breekt mijn hart te weten dat ik een leven verloren heb.”

“Ik ben drastisch veranderd maar ik kan Alder (het kinderziekenhuis) niet genoeg bedanken, ik ben zo dankbaar voor iedereen die me geholpen heeft. Bedankt voor een tweede kans in dit leven. Bedankt voor het ongelofelijke werk en de zorg die jullie gegeven hebben.”

“3 maanden in het ziekenhuis. 8 maanden later legde ik mijn eindexamen af en nu, een jaar later zit ik op de universiteit wetenschappen te studeren om later de gezondheidszorg in te gaan. Het is moeilijk geweest, het ene moment al moeilijker dan het andere, maar ik ben erdoor geraakt dankzij mijn familie en vrienden.”