Mexico getroffen door zware naschok: opnieuw paniek in straten

Een zware naschok heeft Mexico zaterdag getroffen. Onder meer in hoofdstad Mexico City was de beving van 6.2 op de schaal van Richter te voelen. Volgens lokale media schudden heel wat gebouwen heen en weer.

De naschok was vooral te voelen in Oaxaca. Daar getuigen heel wat mensen over huizen en gebouwen die opnieuw zwaar dooreen geschud werden. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade ditmaal zal zijn, maar zeker is wel dat het om een hevige schok ging die opnieuw paniek veroorzaakt heeft in het land.

Dinsdag werd Mexico nog getroffen door een bijzonder hevige aardbeving, waarbij minstens 295 mensen om het leven kwamen.