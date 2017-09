Dit gebeurt er met je lichaam na je laatste sigaret

Stoppen met roken heeft meteen een positieve invloed op je lichaam. In een filmpje van nieuwssite The Business Insider, dat al bijna vier miljoen keer is bekeken, worden alle voordelen even op een rij gezet.

Na een tweetal dagen is de meeste koolstofmonoxide en nicotine al verdwenen uit je lichaam. Je zal ook meer genieten van je eten, want zowel je smaakpapillen als je reukzin werken weer optimaal. Op maandbasis bespaar je gemiddeld zo’n 137 euro die je anders uitgeeft aan de slechte gewoonte. Na een maand zal ook je bloedcirculatie aanzienlijk verbeterd zijn.

Hou je het al drie maanden vol zonder sigaretten, dan zal je longcapaciteit al met tien procent gestegen zijn. Hoesten zal je wellicht nog af en toe moeten doen, maar het zal minder erg zijn. Laat sigaretten tien jaar links liggen en het risico op longkanker is de helft kleiner dan iemand die wel rookt. Doe er nog vijf jaar bij en de kans dat je een hartaanval krijgt is dezelfde als bij iemand die nooit heeft gerookt.