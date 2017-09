Driejarige jongen schiet oom neer in VS

In Philadelphia, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is een man gewond geraakt na een schietpartij. De dader: zijn driejarige neef. De man is overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Dat schrijft NBC vrijdag.

De jongen zat samen met twee ooms in de wagen. Een van hen moest in het stadhuis zijn. Op een nog onduidelijke manier wist de “dader” zich los te maken en het wapen te bemachtigen dat in de wagen lag. Daarop vuurde hij een schot af waarmee hij de bestuurder verwonde.

Het slachtoffer is een lokale politieagent zijn maar het zou niet om zijn dienstwapen gaan, weet NBC.