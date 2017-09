Betogers voeren actie tegen Theo Francken (N-VA) met nazi-achtige vlag

Een tweehonderdtal manifestanten heeft vrijdagavond voor het Hilton-hotel aan Brusselse Europakruispunt actie gevoerd tegen het migratiebeleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Opvallend: vlak aan het hotel bengelde een rode vlag met een witte cirkel, die sterk doet denken aan de vlag die de nazi’s destijds gebruikten.

Op de plaats waar nu N-VA staat geschreven in een witte cirkel, stond ten tijde van de nazi’s een hakenkruis afgebeeld. Dat de actie vrijdagavond plaatsheeft op het Europakruispunt, is geen toeval. Theo Francken en Jan Jambon komen er in het Hilton-hotel spreken over drie jaar N-VA in de federale regering.

De actie was vooral gericht tegen de recente politie-acties in het Maximiliaanpark en het Noordstation. Onder de noemer “rien nva plus” “kuisten” actievoerders de grond, een verwijzing naar de “opkuistweet” van Francken over het Maximilaanpark.

Anderen hielden een foto in de lucht van Semira Adamu, de Nigeriaanse die exact negentien jaar geleden stierf tijdens een gedwongen repatriëring.

Eerder deze week werd Francken trouwens door de jongerenafdeling van Ecolo ook al vergeleken met een nazisoldaat. De staatssecretaris eiste excuses, maar heeft die tot nog toe nog steeds niet gekregen.