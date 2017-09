Ex-Miss Belgian Beauty Rani De Coninck krijgt boete voor bouwovertreding

Gent - Ex-Miss Belgian Beauty Rani De Coninck is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot een boete van 3.000 euro. De garage van haar villa in Destelbergen bleek gebouwd zonder vergunning.

De bouwovertreding dateert van vijf jaar geleden. Rani De Coninck en haar partner wilden hun villa in Destelbergen verbouwen en namen daarvoor een interieurvormgever uit Sint-Martens-Latem onder de arm. Op de plannen werd de garage flink uitgebreid, maar achteraf bleek daar geen vergunning voor afgeleverd.

De Coninck en haar partner wisten naar eigen zeggen van niets, omdat de interieurvormgever voor alles zou zorgen. Maar die man wist op zijn beurt van niks, omdat hij zich naar eigen zeggen al in januari 2012 had teruggetrokken uit het project omdat zijn facturen niet werden betaald. Volgens hem werd de garage nadien gebouwd door een van zijn onderaannemers, evenwel zonder zijn medeweten.

In eerste aanleg kreeg de ex-miss en presentatrice een boete van 3.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Haar partner kreeg dezelfde straf. De interieurvormgever kreeg 6.000 euro boete, net als zijn firma. In beroep kregen alle vier de partijen dezelfde straf: 3.000 euro. De garage is intussen al enige tijd afgebroken.