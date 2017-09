Sean De Bie verlaat Lotto-Soudal en wordt ploegmaat van Wout van Aert

Sean De Bie heeft een nieuwe ploeg beet. De 25-jarige allrounder verlaat Lotto-Soudal e, tekent een seizoen voor één seizoen bij Veranda’s Willems-Crelan, de ploeg van Wout van Aert dus. “Ik voel dat er als renner nog meer in mij zit en wil dit komend seizoen laten zien”, aldus een ambitieuze Sean De Bie in een eerste reactie. Na Zico Waeytens en Stijn Steels is hij de derde versterking voor het team op korte tijd.

“ Ik ben nu vier jaar prof en heb toch al mooie resultaten laten optekenen. Toch voel ik dat er als renner nog meer in mij zit en wil dit komend seizoen laten zien. Tijdens het gesprek met Nick Nuyens bleek al snel dat onze visie over hoe een ploeg er moet uitzien gelijklopend is”, vertelt Sean De Bie op de ploegwebsite. “Als je kijkt naar welke renners ze al hebben aangetrokken moet je concluderen dat ze volgend seizoen rekening zullen moeten houden met ons. Ook qua materiaal en begeleiding is deze ploeg optimaal op elkaar afgestemd.”

“Ik deel mijn seizoen altijd op in drie periodes. Je hebt het voorjaar, de periode met het BK en de Baloise Belgium Tour en het najaar. In deze ploeg zal ik steeds een programma kunnen rijden om me optimaal klaar te stomen voor deze periodes. Zo veel mogelijk finales beslechten is dan ook het doel.”

“Belangrijke rol voor Wout van Aert”

“ Ik aanzie Sean De Bie als een grote aanwinst voor de ploeg. Hij koerst een heel jaar door op een constant niveau en heeft al bewezen dat hij op het allerhoogste niveau kan meespelen voor de prijzen”, vertelt manager Nick Nuyens. “In de klassiekers kan hij een belangrijke rol spelen voor Wout van Aert. Bovendien heeft hij de gave om zelf wedstrijden af te maken. Die gave willen we samen verder aanscherpen. We zijn enorm opgetogen met de komst van Sean en de vorm die onze ploeg krijgt.”