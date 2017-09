Ingrid Lieten stapt over naar Actief Interim

Ingrid Lieten, nu nog directeur bij LifeTechValley (beter bekend als Happy Aging) stapt volgende maand over naar uitzendgroep Actief Interim, om er CEO voor België te worden. Dat is zopas meegedeeld op de raad van bestuur van LifeTechValley. Ingrid Lieten krijgt bij het snelgroeiende Actief Interim de verantwoordelijkheid om de positie van de uitzendgroep in ons land nog te verstevigen. Mark Maesen blijft CEO van de groep, maar krijgt met de komst van Lieten de gelegenheid om zich te focussen op de groei van Actief Interim in het buitenland.

Lieten was hoofd van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn tussen 2002 en 2009, en werd in die functie verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar. In 2009 werd Lieten voor de sp.a Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. Vorig jaar zette ze een punt achter haar politieke carrière om directeur te worden bij LifeTechValley (Happy Aging), een platform dat tot doel heeft de innovatie en tewerkstelling in de ouderenzorg uit te bouwen. “Ik was onder de indruk van het bedrijf Actief Interim”, zegt Ingrid Lieten in een eerste reactie. “Het is een mooi bedrijf met een mooi team. Ik wil graag meewerken aan de verdere groei van Actief Interim.”

Bij de voorstelling van de jongste VKW Top 500 van grootste bedrijven van Limburg, werd Actief Interim nog aangevinkt als een van de snelst groeiende bedrijven. Actief Interim is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke speler in België, een realiseerde ook overnames in Nederland en Duitsland. “Wij zijn dan ook erg blij met de komst van Ingrid Lieten”, zegt CEO Mark Maesen van de groep Actief Interim.