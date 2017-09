BINGETIP. ‘American Vandal’: meeslepende onderbroekenlol

We geven het toe: na de eerste 30 minuten van ‘American Vandal’ zaten we al klaar om de Netflix-show af te schrijven als het flauwste, meest puberale programmaatje dat we in tijden mochten aanschouwen.

Heeft alles te maken met het opzet: op een Amerikaanse high school worden penissen op de auto’s van 27 docenten gespoten. Iedereen wijst naar Dylan Maxwell, de klasvandaal van dienst, die dan ook snel geschorst wordt. Iedereen dus, behalve onze documentairemaker. De reden? Dylan voorziet zijn getekende piemels steevast van een bosje schaamhaar, terwijl er op deze fallussen geen haarsprietje te bespeuren is. De serie voelt die eerste aflevering dus aan als een heel dunne persiflage van ‘Making A Murderer’, die razend interessante Netflix-docu waarin de schuldige in een moordproces na elke aflevering steeds meer zelf het slachtoffer leek. En vooral: een nogal omslachtige manier om penismoppen te maken, zowat de laagste vorm van humor.

Maar al snel wordt ‘American Vandal’ iets meer. Een treffende studie van de cultuur op een middelbare school, een show over hoe een puberale kwajongensstreek blijvende gevolgen kan hebben op je verdere leven. De kracht van het programma schuilt erin dat het even meesterlijk gemaakt is als de true crime-documentaires die het persifleert. En dus net zo meeslepend wordt: voor je het weet, wil je ook écht weten wie die piemels getekend heeft. En ach, wat onderbroekenlol op tijd en stond kan nooit kwaad.