Vijf Limburgse Tigers op EK Volley: “We hebben enkel revanchegevoelens tegenover onszelf”

Na een loodzware zomer is het vandaag opnieuw D-day voor de Yellow Tigers. Vanavond (18 uur Belgische tijd) starten ze in Azerbeidzjan aan hun EK. Eerste tegenstander is vice-Europees kampioen Nederland, later volgen Tsjechië en vice-olympisch kampioen Servië. Nadat het enkele weken geleden pijnlijk misliep in de WK-kwalificatie, kunnen de Tigers nu revanche nemen. “We willen iedereen, en vooral onszelf, laten zien dat we beter volleybal kunnen spelen. We gaan voluit voor een plaats bij de laatste acht”, klinkt het in koor bij de vijf (!) Limburgse dames uit de 14-koppige selectie.