Pintje in de kantine? Nee, ga sporten terwijl je kind sport

In plaats van aan de toog van de kantine te zitten terwijl zoonlief voetbalt, kun je als moeder of vader beter zelf rondjes lopen of baantjes trekken in het zwembad. Maldegem is ermee begonnen en minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) wil het in heel Vlaanderen zien. ‘Want het is slecht ­gesteld met de conditie van ouders met jonge kinderen.’