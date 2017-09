De rijkste vrouw ter wereld overleden: een leven van luxe en (te) gulle giften

De rijkste vrouw ter wereld is niet meer. Liliane Bettencourt, de erfgename van het L’Oréal-imperium met een geschat vermogen van 31 miljard euro, stierf gisteren op 94-jarige leeftijd in haar huis in het Neuilly-sur-Seine, een voorstad van Parijs. Bettencourt leidde een luxeleven – ze had een eigen eiland op de Seychellen –, maar was tegelijkertijd ook een gulle geefster. Te gul af en toe, toen bleek dat een gigolo haar 1,25 miljard euro lichter wist te maken. Bettencourt zou volgende maand 95 jaar geworden zijn. Ze leed al jaren aan dementie en Alzheimer.