Twee flessen rosé, meer heb je niet nodig voor de work-out van deze actrice

Kate Hudson mist haar vakantie in Griekenland, dat is duidelijk. De actrice postte een throwback-video op Instagram waarop te zien is hoe ze oefeningen doet in bikini met behulp van twee flessen rosé.

Kate Hudson wil terug naar haar vakantie in Griekenland. Op Instagram postte de actrice een GIF'je van een work-out in bikini onder een stralende zon.

Op de video is te zien hoe ze onder het toeziend oog van haar personal trainer Nicole Stuart oefeningen doet met twee flessen rosé in plaats van twee gewichten. De personal trainer geeft instructies terwijl ze zelf nipt van een glaasje.

"Soms moet je er echt voor werken", schrijft Kate Hudson onder de foto, gevolgd door #MissYouGreece en #FridayRose. De video toont dat je overal aan je conditie en lichaam kan werken en dat je de dingen niet altijd te serieus moet nemen. En dat zon en vakantie alweer veel te lang geleden lijkt, dat ook.