Nieuwe Lommelse fabriek gaat vrachtwagens op waterstof bouwen

Lommel -

De Nederlandse Beukers Groep gaat via zijn Limburgse dochter E-Trucks Europe in Lommel een fabriek bouwen voor de productie van vrachtwagens op waterstof. Het wordt een in heel Europa unieke fabriek die op termijn 50 waterstoftrucks per jaar zal produceren. De nieuwe fabriek is goed voor een investering van 4 miljoen euro en levert op termijn enkele tientallen jobs op.