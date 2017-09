Europa vraagt onderzoek van deze krant en UHasselt naar rubberkorrels op

Hasselt - Het onderzoek van Het Belang van Limburg en de UHasselt naar de samenstelling van rubberkorrels op de Limburgse kunstgrasvelden is opgevraagd door de European Chemicals Agency (ECHA). Dat agentschap zal in opdracht van de Europese Commissie zo veel mogelijk wetenschappelijke informatie vergaren om later eventueel de norm voor de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen te verstrengen.

In maart publiceerde deze krant een uitgebreid dossier over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberkorrels. In samenwerking met de universiteit Hasselt werden 19 van de 21 kunstgrasvelden in onze provincie geanalyseerd. Professor-toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven deed aanbevelingen op basis van deze onderzoeksresultaten.

Uit het rapport bleek dat er in elk kunstgrasveld kankerverwekkende stoffen werden teruggevonden. Zeven terreinen kregen de stempel ‘problematisch’ omdat de gemeten hoeveelheden de Europese minimumwaarden ruim overschreden. Na goedkeuring van alle betrokken terreinbeheerders heeft de krant beslist om het rapport en de bijhorende onderzoeksresultaten over te maken aan het ECHA. Tegen april volgend jaar wil de Europese Commissie weten of er een beperking nodig is op het gebruik van de rubberkorrels.