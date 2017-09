Faillissementsfraudeur lapte in het verleden al beroepsverbod aan zijn laars

Hasselt / Alken -

Vijftiger Eric G. uit Alken, naar wie het parket van Limburg een grootschalig onderzoek voert naar faillissementsfraude, lapte in het verleden al eens een beroepsverbod aan zijn laars. In oktober 2016 werd de transporteur daarvoor door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 15 maanden cel en 15.000 euro boete veroordeeld. In 2011 liep hij tegen de lamp met grootschalige wietteelt in enkele koelwagens. Het Limburgse gerecht vermoedt dat Eric G. vanuit zijn cel de organisator was van een omvangrijke faillissementsfraude. Donderdag werden bij een reeks huiszoekingen vijf arrestaties verricht.