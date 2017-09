Hond breekt los: onbekenden gooien hem met steen om nek kanaal in

De brandweer heeft donderdagavond een dode hond uit het kanaal aan de Lombardkade in Rotterdam gehaald. Het dier had een steen om de nek gebonden en was daardoor verdronken. De eigenaar was al enkele dagen op zoek naar zijn geliefde viervoeter.

Spike, een Amerikaanse Stafford, was enkele dagen eerder losgebroken. De eigenaar hing overal posters om zijn lieve viervoeter op te sporen. Hij contacteerde ook de stichting ‘Waar is mijn Angel’, die op zoek gaat naar vermiste honden. Die stichting zou donderdag een zoekactie startten, tot ze plotseling te horen kregen dat Spike dood was teruggevonden. De stichting reageert ontdaan. “Zoiets verschrikkelijks hebben we nog nooit eerder meegemaakt. De eigenaar is enorm overstuur”, aldus de organisatie.

De politie is een onderzoek gestart om de dader(s) van deze gruweldaad te vinden.