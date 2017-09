Houthalen-Helchteren -

De vrachtwagen die vanmorgen kantelde op de E314 in Houthalen-Helchteren is inmiddels getakeld. De truck was donderdagochtend om half elf al in de berm terecht gekomen na een uitwijkmanoeuvre voor een file. Takeldiensten en politie besloten de truck pas ‘s avonds recht te zetten om extra files en ongevallen te vermijden. Inmiddels is de truck getakeld en is de rijbaan weer vrij.