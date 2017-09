Coucke wordt meerderheidsaandeelhouder van SnowWorld

Brussel - Ondernemer Marc Coucke investeert bijna 12 miljoen euro in de Nederlandse skihallenuitbater SnowWorld. Met de investering, die gebeurt via zijn investeringsmaatschappij Alychlo, krijgt Coucke een belang van 64 procent in handen in het beursgenoteerde bedrijf uit Zoetermeer.

Alychlo telt 9,50 euro per aandeel neer voor bijna 1,26 miljoen aandelen die tot nu in handen waren van Koos Hendriks, de oprichter van het bedrijf. Die behoudt 10 procent, het belang van Alychlo stijgt van 24 procent naar 64 procent.

“SnowWorld is een fantastisch bedrijf met heel veel mogelijkheden. Ik ben zeer verheugd met deze overname”, stelt Coucke in een persbericht.

De Belgische ondernemer is verplicht een overnamebod uit te brengen op de resterende aandelen, maar daarover is nog niets meer bekendgemaakt. De 9,50 euro die hij nu betaalt, ligt wel onder de prijs van het aandeel donderdag bij sluiting van de beurs van Amsterdam (10,05 euro).

Koos Hendriks ziet in Alychlo de ideale partij om SnowWorld aan over te dragen. “Ik heb inmiddels een leeftijd bereikt waarbij het verstandig is een andere rol binnen SnowWorld te gaan vervullen. Ik ben ervan overtuigd dat Marc Coucke SnowWorld naar een nog hoger niveau zal tillen”, reageert hij.

Hendriks zelf blijf voorlopig aan als CEO, maar de bedoeling is om voor 1 maart 2018 een nieuwe aan te trekken. Na die wissel plant Hendriks wel aan te blijven als adviseur, om te waken over het concept en uitbreidingen te begeleiden.

De effectieve overdracht van de aandelen vindt plaats na instemming van SnowWorlds huisbankier.

(belga)