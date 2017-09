Bezetting van hoofdzetel SportsDirect opgeheven na voorstel van directie

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft donderdagavond de bezetting van de Belgische hoofdzetel van SportsDirect in Sint-Renelde (Tubize) opgeheven. Er ligt een nieuw voorstel van de directie op tafel. Vrijdag zullen de vakbonden de werknemers hierover bevragen, wat niet wil zeggen dat de plannen om de winkels zaterdag gesloten te houden van tafel werden geveegd.

“Het management is terug naar ons gekomen en heeft ons een laatste schriftelijk voorstel gedaan. Daarbij zouden de mensen die in 2017 werden ontslagen onder hetzelfde sociale plan vallen als degenen die in 2018 hun baan zullen verliezen. Dat was eerder op de dag niet het standpunt van de directie. De modaliteiten zijn echter ingewikkeld, en moeten voorgelegd worden aan het personeel. Vrijdag gaan wij de winkels af, om een mandaat te zoeken voor het voorstel”, zei vakbondsvrouw Barbara Leduc.

Als de werknemers vrijdag de tekst afwijzen, zullen de winkels zaterdag mogelijk gesloten blijven uit protest.

(belga)