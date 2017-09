Genk -

In de vroege namiddag is er opnieuw een brand uitgebroken bij afvalverwerkingsbedrijf Stelimet in de haven van Genk. Het ging om een schrootbrand, er raakte niemand gewond. De brandweer was snel ter plaatse maar toen was de brand al onder controle. Het is al de derde brand in een kleine vier maanden bij Stelimet.