Dronken fietsers spelen niet meer automatisch rijbewijs kwijt

Rechters zijn vanaf begin oktober niet langer verplicht het autorijbewijs van dronken fietsers in te trekken. De wet, een initiatief van Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, werd donderdag gepubliceerd in het Staatsblad.

Fietsers die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeren naast een fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. “Bij een overschrijding van 1,5 promille wordt ook het parket verwittigd”, legde Lahaye-Battheu eerder al uit. “Naar schatting komt het een paar honderd keer per jaar tot een rechtszaak, waarbij het rijbewijs voor een maand wordt ingetrokken.”

Met de nieuwe wet is de rechter niet langer verplicht het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft met andere woorden wel bestaan naast de boete, maar de rechter moet zelf over de opportuniteit oordelen.

Volgens de liberale politica staat de straf vandaag vaak niet in verhouding tot het misdrijf. “Uiteraard willen we openbare dronkenschap niet aanmoedigen of goedkeuren. Maar er is geen verband tussen het fietsen en het rijbewijs. Bovendien kan je bij mensen zonder rijbewijs deze intrekking niet eens toepassen”, luidt het.

Zowel bij minister van Mobiliteit François Bellot als bij minister van Justitie Koen Geens wordt bevestigd dat de wet tien dagen na publicatie in werking treedt, op 1 oktober dus.