De dodentol na de aardbeving in Mexico loopt nu al richting 250 mensen. En dat aantal zal alleen maar stijgen. De Lanakense Katrien Vandersanden woont al 3 jaar in Mexico, waarvan anderhalf in de hoofdstad. “De Mexicanen tonen veel solidariteit”, zegt ze. “Ze zijn het fenomeen gewoon, maar deze aardbeving is hard aangekomen.”