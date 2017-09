Aquino ontkent elke betrokkenheid in nieuw drugsdossier

Genk - Donderdag kwamen de advocaten van de elf verdachten, waaronder Mario Aquino – broer van peetvader Raf -, in een groots drugsdossier voor de rechtbank in Tongeren aan het woord. De 27-jarige hoofddealer in de zaak, die slachtoffer werd van een ripdeal waarbij er een kilo cocaïne gestolen werd, zou naar aanleiding van zijn zware verslaving de handel gestart zijn. De raadsman van Mario Aquino stelt dat er niet bewezen kan worden dat zijn client ook maar iets met de drugsdeals te maken had. De procureur eiste eerder al celstraffen tussen twaalf maanden en vijf jaar.

Nadat de politiezone MidLim op 26 november vorig jaar getipt werd over een strafexpeditie in een appartement in Genk, kwam de drugshandel aan het licht. Vier mannen wilden verhaal halen nadat een van hen, een 27-jarige Genkenaar, slachtoffer werd van een rip deal. Hij verloor daarbij een kilo cocaine en zou wraak nemen op zijn overvaller met een kalasjnikov op zak. Dit wapen leende hij van een kennis die het op zijn beurt via via in handen had gekregen.

Fabricagefout

Al snel viel de naam van Mario Aquino in het dossier die volgens de procureur aan de bron zat van de verhandelde drugs. Hij zou een 42-jarige Hasselaar bevoorraden door deals te sluiten in de sanitairzaak waar de man werkte. De veertiger zou het spul op zijn beurt doorverkopen aan de twintiger.

Toch wordt dit hardnekkig ontkend door de advocaten van Aquino. “Er waren problemen nadat Mario een badkamer had aangekocht in het bedrijf”, klonk het. “De twee leerden elkaar kennen naar aanleiding van de verzekeringskwestie die daarop volgde. Het pakketje dat mijn cliënt in de winkel ging overhandigen bevatte niets meer dan enkele onderdelen van de badkamer zodat ze op fabricagefouten gecontroleerd konden worden. Van drugs is geen sprake.” Toch reageerde de drugshond positief op de laptoptas waarin het pakket dagenlang bewaard werd. “Die sporen kunnen even goed later op de tas terechtgekomen zijn”, aldus de verdediging. “Ik heb er niets mee te maken”, zei Aquino nogmaals tijdens zijn laatste woord.

Vrijspraak

Buiten de hoofdverdachten, die begon te dealen om zij eigen verslaving aan harddrugs te kunnen financieren, stonden ook de vriendin van de Genkse dealer, een loopjongen van de bende en een bevriend koppel terecht nadat bleek dat ook zij zich bezighielden met het verhandelen van drugs.

De procureur eiste opsluitingen tussen twaalf maanden en vijf jaar voor drugshandel en wapenbezit. De geldboetes kunnen oplopen tot 12.000 euro per beklaagde. De advocaten vragen, afhankelijk van de rol van hun cliënt, een milde toepassing van de strafwet, straffen met uitstel en vrijspraak aangezien niet alle raadslieden overtuigd zijn van de bezwarende elementen in het dossier.

Vonnis volgt op 19 oktober.