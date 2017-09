Belgische beloften geloven in hun kansen op WK wielrennen

De Belgische beloften rijden vrijdag hun wegrit op het WK in het Noorse Bergen. Bondscoach Jean-Pierre Dubois gelooft in de kansen van zijn zes jongens.

“Het is jammer dat Nathan Van Hooydonck moet afhaken wegens ziekte”, sprak de bondscoach, “hij was onze kapitein in de ploeg en ik rekende op hem omdat hij veel ervaring heeft op een WK en omdat hij nu ook al enkele maanden prof is. Helaas, ziek is ziek, hij wordt nu vervangen door Senne Leysen die zijn grote vorm etaleerde met een zesde stek in de tijdrit en ik weet dat hij niet zal ontgoochelen.”

Piet Allegaert, prof bij Sport Vlaanderen-Baloise krijgt nu de rol van wegkapitein. De Belgische selectie heeft met Bjorg Lambrecht, vorig jaar vice-Europees kampioen in Plumelec en winnaar van Luik-Bastenaken-Luik voor beloften van dit jaar en negende in de GP Wallonië bij de profs vorige week, en Jasper Philipsen, eindwinnaar van Le Triptyque des Monts et Chateaux, tweede in de Ronde van Vlaanderen voor beloften en ritwinnaar in de Tour Alsace en de Ronde van Italië, twee toppers in de rangen. “Jasper en Bjorg zijn onze kopmannen”, stelt Dubois, “Jasper heeft een heel goed seizoen achter de rug en Bjorg werd tweede in de eindstand van de Ronde van de Toekomst waar hij zijn goede vorm etaleerde. Dit parcours moet hen liggen, ook al is Bjorg een echte klimmer.”

Het parcours is immers lang, 191 km, met 10 keer de passage over Salmon Hill. “Bij de beloften zal die helling van anderhalve kilometer echt doorwegen. De sterksten van het pak kunnen daar het verschil maken, een kloofje slaan dat wel eens tot het eind zou kunnen dragen. Bij de profs lijkt dat klimmetje me voor weinig renners een obstakel, maar bij de beloften, die nog niet die grote kracht in de benen hebben, is dat wel een stevige hindernis. De Noor Havorsen bijvoorbeeld die vorig jaar wereldkampioen werd, zal het daar lastig krijgen als we er een hoog tempo opleggen.”

Naast Lambrecht en Philipsen zij ook Stan Dewulf, Senne Leysen, Emiel Planckaert en Piet Allegaert van de partij vrijdag in de wegrit die start om 13u30 vrijdag.