Ongevallen met vrachtwagens op E314 in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren - Op de E314 in Houthalen-Helchteren zijn vanmorgen twee ongevallen met vrachtwagens gebeurd. Daardoor stond er in de buurt van Park Midden-Limburg een file in de richting van Lummen.

Bij een eerste ongeval ging een trucker aan het slingeren. Zijn vrachtwagen belandde in de vangrails en kantelde in de berm. De chauffeur kwam er met lichte verwondingen van af. Door het verkeersongeval ontstond wel meteen een file. In de staart van die file knalden nog eens een truck en een bestelwagen op elkaar. Bij dat verkeersongeval raakte gelukkig niemand gewond. Takeldiensten zijn omstreeks 11.20 uur nog ter plaatse om de ravage op te ruimen.