Josje heeft haar eerste solosingle klaar

Eindelijk witte rook in het kamp van Josje Huisman (31): de blonde ex-K3-zangeres heeft een eerste solosingle klaar. Gasolina verschijnt volgende week.

Op het debuutalbum is het wel nog iets langer wachten dan gepland. Josje en haar producer zijn nog volop aan het sleutelen aan een aantal nummers. Pas als het resultaat helemaal naar de zin van Josje en haar platenfirma is, krijgt ook het grote publiek de eerste solonummers van de blondine te horen. Vast staat dat Josje niet alleen als zangeres credits krijgt, ze schreef ook mee aan de liedjes.

Josje tekende aan het begin van de zomer een platencontract met Sony Music Entertainment Benelux. Daar waren keiharde onderhandelingen aan voorafgegaan, want ook andere platenfirma’s wilden Josje maar wat graag in huis halen na haar gesmaakte doortocht in Liefde voor Muziek. Daar bewees Josje dat ze meer aankan dan luchtige K3-deuntjes en toonde ze zelfs haar capaciteiten als rapster. Met enkele van de nummers uit Liefde voor Muziek dook ze al even op in de iTunes-downloadcharts, maar haar echte solodebuut is dus voor volgende week.

Hoewel ze in het populaire VTM-programma verschillende nummers in het Engels bracht, heeft ze voor haar solocarrière gekozen voor het Nederlands. “Ik heb gemerkt dat ik me daar toch het beste thuis in voel”, aldus Josje.