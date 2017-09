Ze is een gevaar voor zichzelf, maar nergens is er plaats voor 11-jarig meisje

Een meisje van 11 jaar is maandag opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen. Tegen alle regels in, want het is verboden om tieners jonger dan 15 jaar onder te brengen in de volwassen psychiatrie. Maar de keuze was uit nood geboren.

Nadat het meisje maandag een zware crisis had doorgemaakt, oordeelde een psychiater dat een gedwongen opname de beste oplossing was. Het meisje was immers een gevaar voor zichzelf. Maar omdat er nergens een plaats vrij was in de kinder- of jeugdpsychiatrie besliste het parket van Oudenaarde om haar te colloqueren in het psychiatrisch ziekenhuis Dr. Guislain in Gent.“Een keuze waar we absoluut niet gelukkig mee zijn”, klinkt het bij het parket. “Maar we hadden geen andere opties.”

Ze zijn niet de enigen die ongelukkig zijn met de situatie. De algemeen directeur van Dr. Guislain zegt erg bekommerd te zijn: “Wij kunnen dat meisje niet de juiste zorg bieden”. Bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) noemen ze de situatie van het meisje “erg spijtig”. Al benadrukken ze ook dat ze al veel extra hebben geïnvesteerd in kinder- en jeugdpsychiatrie. “We hebben onder meer netwerken gecreëerd met alle betrokkenen bij jeugdpsychiatrie, net om dit soort gevallen te vermijden. We hopen dat dat netwerk nu zo snel mogelijk een passende oplossing vindt.”

Binnen de sector is de reactie duidelijk: “Er zijn gewoon te weinig plaatsen, daar veranderen netwerken niets aan”.