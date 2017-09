‘Beledigde’ Anouk verrast verbaasde Brusselmans

Herman Brusselmans omschreef zangeres Anouk (42) vorig jaar nog als een “blonde del die weigert om de pil te slikken omdat haar kop er nog dikker van zou worden”. Gisteren verraste Anouk de stomverbaasde schrijver in Van Gils & Gasten.

In Nederland kunnen ze qua satire wel wat hebben, maar de column van Herman Brusselmans over zangeres Anouk in het tijdschrift Nieuwe Revu vonden sommigen te veel van het goede. In de column, waarin de schrijver elke week een “overschat” figuur fileert, werd Anouk neergezet als “de allicht niet al te zeer gewenste dochter van een beroepsverzamelaar van cornervlaggen en een handlezeres van pluimvee” met “een van de irritantste carrières in de Nederlandse muziekgeschiedenis”. Brusselmans besloot zijn column met “Anouk, begin een kleuterschool en laat ons met rust”.

Brusselmans heeft altijd gezegd dat de ironie van zijn columns een aantal mensen blijkbaar ontgaan was: “Die column is iedere week een stilistische oefening in het beledigen van mensen. Wie wil er niet naar bed met Anouk, iedereen toch? Fantastisch leuke, mooie vrouw.”

Gisteravond, in een uitzending van Van Gils & Gasten ter ere van Brusselmans’ 75ste boek en 60ste verjaardag, werd hij op een verrassingsgast getrakteerd: zangeres Anouk, die hem langs achteren besloop en in de nek kneep. Brusselmans werd knalrood, maar Anouk toonde zich van haar sportieve kant en zong zelfs een lied voor de schrijver. Ze zei dat ze zich niet aangesproken voelde door de column: “Het was een pure provocatie. Het enige lastige was dat ook mijn kinderen het zagen.”