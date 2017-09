Xandee trakteert op paarse smoutebollen op Hasselt kermis

Hasselt - Zangeres Xandee (38) heeft gisteravond paarse ‘Zingpaleissmoutebollen’ uitgedeeld op de septemberfoor in Hasselt. Eerlijkheidshalve moet gezegd dat de smoutebollen hun gebruikelijke kleur hadden, maar door paarse suiker soms een violet schijntje meekregen.

“Paarse smoutebollen, omdat paars dit jaar de kleur is van Het Zingpaleis (het festijn van de Romeo’s in de Ethias Arena, nvdr.)”, lacht Xandee. “De mensen van Meirisonne, die de kraam uitbaten, hebben een massa ervaring en hebben ons vooraf overtuigd dat ze lekker zullen zijn en dat is ook echt zo. Het is voor mij alleszins de eerste keer dat ik mag trakteren op de kermis.”

Anderhalf jaar geleden stond het leven van Sandy Boets, – zoals Xandee echt heet – even stil, toen een hartoperatie mislukte en de gewezen Touch of Joy-zangeres in een diepe coma belandde. In een Hasselts ziekenhuis vocht ze moedig voor haar leven, en met succes. “Daarom doe ik dit precies op deze kermis zo graag”, vertelt Xandee, die als gastartieste op de affiche van Het Zingpaleis staat. Ze zingt er op zaterdag 25 november op de Songfestivaleditie met Sandra Kim, Liliane Saint-Pierre en Katrina van Katrina & The Waves.

Tickets en info opwww.hetzingpaleis.be