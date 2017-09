KRC Genk bekert verder, Lommel en Bocholt uitgeschakeld

KRC Genk heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van de Beker van België. Het won met 0-1 op het veld van Cercle Brugge. Voor Lommel en Bocholt zit het bekeravontuur erop. Lommel verloor in eigen huis met 1-2 tegen tien spelers van Waasland-Beveren en Bocholt ging met 3-0 onderuit tegen KV Mechelen.

Cercle Brugge - KRC Genk: 0-1

Racing Genk deed het met het kleinste verschil op het veld van Cercle Brugge. De Verenging zit in een dipje in de Proximus League en boekte een 0 op 6, ook tegen Genk liep het niet zoals verhoopt. Na 18 minuten kwamen de Limburgers op een 0-1 voorsprong, na een heerlijke goal van de Spanjaard Alejandro Pozuelo.

Genk viert de overwinning. Foto: Photo News

Na de rust zocht Cercle de gelijkmaker maar Genk bleef op de loer liggen. De opgerukte Aidoo kopte een hoekschop zelfs tegen de lat. Vukovic hield zijn ploeg recht toen hij een schot van Mercier knap in corner bokste. Ook Van Damme hield Cercle in koers na geklungel van Taravel en de doelman bewees dat hij na zijn ziekte nog niks van zijn kwaliteiten heeft ingeboet. Een schot van de kwieke Benson tikte hij in corner.

Cercle drukte nog wel, Omolo claimde zelfs even een strafschop na een foutje van de ingevallen Malinovsky, en Vukovic had nog moeite met een schot van Tormin, maar de Genkse voorsprong liep geen groot gevaar meer.

Lommel SK - Waasland-Beveren: 1-2

Thelin kreeg net voor rust rood, Lommel kon niet profiteren. Foto: Dick Demey

Lommel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De Noord-Limburgers verloren in eigen huis met 1-2 van Waasland-Beveren. Lommel nam nochtans een blitzstart en zag dat beloond met een knappe goal van Laurens Vermijl. Waasland-Beveren ging echter snel op en over groen-wit: na vijf minuten knalde Tuur Dierckx de 1-1 in de winkelhaak, na acht minuten spelen stond het zelfs al 1-2 via Camacho.

De Waaslanders werkten de gehele tweede helft echter af met tien man na een rode kaart voor Anderlecht-huurling Kiese Thelin, die zich revancheerde na een fout van de Lommelse kapitein. Ook met tien tegen elf won Beveren echter, al verloor het ook nog doelman Davy Roef met een blessure.

KV Mechelen - Bocholt VV: 3-0

De Bocholt-spelers groeten hun supporters. Foto: smb

Bocholt heeft niet kunnen stunten op het veld van KV Mechelen. Het verloor met 3-0. Uros Vitas opende de score na 20 minuten, Hassan Bandé verdubbelde nog voor de rust de score voor KV Mechelen. Hij duwde een afgeweerde vrije trap van Rob Schoofs voorbij Bocholt-doelman Wertelaers.

Bocholt kreeg wel kansen via Bongiorno en Odutayo, maar scoren lukte niet voor de amateurclub. In de tweede helft nam Tim Matthys alle twijfels weg, na een voorzet van Ganvoula knalde Matthys de bal binnen: 3-0 en KV Mechelen naar de 1/8e finales.

De andere uitslagen in de 1/16e finales:

Kortrijk - Durbuy: 5-3

Antwerp - Lierse: 2-0

STVV - OH Leuven: 4-2

KV Mechelen - Bocholt: 3-0

FC Luik - Zulte Waregem: 2-3

KV Oostende - Union: 3-1

Lommel - Waasland-Beveren: 1-2

Cercle Brugge - KRC Genk: 0-1

Moeskroen - Tubeke: 3-1

Lokeren - Beerschot-Wilrijk: 20u30

Roeselare - Club Brugge: 20u30

Geel - AA Gent: 20u30

Eupen - Rupel Boom: 20u30

Westerlo - Anderlecht: 20u30

Standard - Heist: 20u45

Charleroi - La Louvière: donderdag