Tom Devriendt pakt eerste profzege in Omloop van het Houtland na “een rotseizoen”

Lichtervelde - Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert) heeft woensdag de 72e editie van de Omloop van het Houtland (1.1) gewonnen. De West-Vlaming haalde het na 190 km in Lichtervelde in een spurt voor Maarten Wynants en de Nederlander Brian van Goethem.

Van bij de start trokken Dries De Bondt, Robbie van Bakel en Carmelo Foti in de aanval. Het peloton liet evenwel niet begaan en meteen was de trend gezet voor een heel heftig eerste wedstrijduur waarin 48 kilometer werden afgelegd. Voor John Mandrysch en Hans Kristian Haadem Rudland ging het nog allemaal te traag en zij trokken na 51 kilometer koers in de aanval. Het peloton liet de twee nu wel rijden en zij mochten een maximale voorsprong van 3:25 bijeen fietsen op de grote groep waarin de mannen van Lotto-Soudal het tempo bepaalden.

Nog voor het ingaan van de acht plaatselijke ronden, van elk 10,2 kilometer, sloten vooraan 36 renners aan. Daarbij onder meer André Greipel, Jens Debusschere, Bart De Clercq, Sander Armée, Jelle Vanendert, Lars Boom, Timo Roosen, Jos van Emden, Bert De Backer, Zico Waeytens, Jonas Rickaert, Bert Van Lerberghe, Guillaume Van Keirsbulck, Roy Jans, Lawrence Naesen, Kevyn Ista en Edward Planckaert. Even leek dit de juiste vlucht te zijn tot in het peloton de pees er weer werd opgelegd en we op vijf ronden van het einde een algemene hergroepering kregen.

Diverse renners probeerden de aangekondigde massasprint te ontlopen maar niemand slaagde in die opzet. Tot op 35 kilometer van de eindmeet Maarten Wynants, Tom Devriendt en Brian van Goethem er vanonder muisden. De renners van Lotto-Soudal en Team Sunweb leken de zaak onder controle te houden maar misrekenden zich totaal op de snelheid van de drie vluchters. Dit trio mocht, met het peloton in hun kielzog, sprinten voor de zege en daarin toonde Tom Devriendt zich de snelste. Het werd meteen zijn eerste zege uit zijn profloopbaan en hij volgt Jens Debusschere op die de Omloop van het Houtland won in 2015. De wedstrijd werd in 2016 immers niet georganiseerd.

Foto: Photo News

“Rotseizoen”

Zelden straalde een renner zo na een overwinning als Tom Devriendt. De kampioen van West-Vlaanderen behaalde in Lichtervelde zijn allereerste zege als prof. Dit in een seizoen dat zich aanzette als een rampjaar. 20 september 2017 zal een datum zijn die diep in het geheugen gegrift staat van Tom Devriendt.

“We hebben alle drie alles gegeven om onze vlucht tot een goed einde te brengen. Dat is ons wonderwel gelukt. Dit ondanks het feit dat Lotto-Soudal en Team Sunweb jacht op ons maakten”, begon Tom Devriendt. “Op zowat 35 kilometer van de finish slaagden Maarten Wynants, Brian van Goethem en ikzelf erin een uitval op te zetten. In volle finale kregen we de melding dat het peloton genaderd was tot op twintig seconden. Het gaf ons echter een extra boost om nog eens fors door te gaan. Recupereren zat er helemaal niet in. Pas in de slotkilometer wist ik dat wij gingen sprinten voor de zege.”

Foto: VDB

“Deze overwinning betekent zoveel voor mij”, vervolgde hij. “Ik heb een rotseizoen achter de rug. In januari onderging ik een operatie aan de knie. In februari volgde een tweede medische ingreep. Pas in mei kon ik opnieuw koersen maar ik kreeg toen een overbelasting. Ik sukkelde van de ene koers naar de andere. Een wedstrijd uitrijden was al en prestatie. Ik had dan ook nooit gedacht dat ik vandaag het zegegebaar zou kunnen maken. In de jeugdreeksen volgde het ene succes het andere op. Bij de profs kwam daar plots een halt aan. Tot vandaag. Wat een dag”, straalde Tom Devriendt.

Maarten Wynants: “Tweede worden is wel zuur”

Even leek Maarten Wynants het te gaan halen in de Omloop van het Houtland, tot in de laatste 50 meter Tom Devriendt hem alsnog de zege afsnoepte.

“Ik had het gevoel dat ik de sterkste was van de drie (met ook de Nederlander Brian van Goethem, red) maar wist dat Tom Devriendt de snelste was van ons gezelschap. Dat is spijtig genoeg ook gebleken”, gaf de renner van LottoNL-Jumbo mee. “Tweede worden is wel zuur. Het was vandaag een lastige koers van in het begin. Al vrij snel zat iedereen op de kant. Toen alles samenvloeide in de plaatselijke ronden, volgde de ene demarrage de andere op. Telkens werd het gat dichtgereden. Tot wij voor de grote groep gingen uitrijden. Ik denk dat ze bij Lotto-Soudal en Team Sunweb dachten dat ze ons wel zouden inhalen in de slotkilometers maar de verstandhouding bij ons drieën was zo goed dat we uiteindelijk mochten sprinten voor de zege.”

“De conditie gaat in stijgende lijn. Ook al is dit het einde van het seizoen, ik ben nog zeer gemotiveerd. Ik ging op hoogtestage omdat ik naast een Tourselectie pakte en daarna liep het echter voor geen meter. Tot de afgelopen weken mijn vormcurve plots omhoog ging. Ik zou nog voor het seizoen afsluit toch graag een koers winnen. Ik word tweede dus ik ben er alvast dichtbij.”

Foto: Photo News

Brian van Goethem is blij met podiumplaats

De Nederlander Brian van Goethem mocht woensdag als derde mee op het podium van de Omloop van het Houtland (1.1). De renner van Roompot-Nederlandse Loterij begon als eerste van de drie vluchters aan de sprint in Lichtervelde, maar zag al vlug in dat zijn twee metgezellen net iets sneller waren.

“Het komt niet vaak meer voor dat je met drie man weerstand kan bieden aan een jagend peloton. Vandaag was dat dus wel het geval. En kijk eens wie er achter ons reed? Toch geen kleine ploegen? Wij moeten er wel degelijk de vaart in gehouden hebben”, wist Brian van Goethem. “Ik begon de sprint van ver op kop want ik wist dat Tom Devriendt sneller was. Bij het ingaan van de laatste honderden meters kwamen Tom Devriendt en Maarten Wynants over mij en wist ik dat een derde plaats mijn deel zou worden. Toch ben ik niet ontevreden. Ik pak toch weer een knappe podiumplaats.”