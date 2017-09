Workshop creatieve natuurfotografie

Schulen

Herk-de-Stad - Professioneel natuurfotograaf Bob Luijks, neemt ons mee naar het Schulensmeer te Herk-de-Stad, een plek waar altijd iets te ontdekken valt.

De workshop kent geen vast omlijnd programma. Alles draait om het zien van fotografische aanleidingen, van complete landschappen tot intieme details. Bob laat je zien dat je met de juiste insteek eindeloos veel kunt fotograferen. Het weer is daarbij leidend. Hoe zet je de omstandigheden optimaal in voor je foto's.

Tijdens de workshop krijg je intensieve begeleiding en leer je het maximale te halen uit je fotografie. De workshop is geschikt voor zowel beginners die meer uit hun camera willen halen als voor gevorderden die verrast willen worden in de vele mogelijkheden die zich aandienen.

Zowel Bob als APL, zullen enkele filters voorzien opdat de deelnemers zich een beeld kunnen vormen van het werken met filters (ND filter, polarisatiefilter, eventueel creatieve filters).

De deelnemers aan de workshop zijn tevens (gratis) welkom op de lezing welke Bob geeft gedurende de namiddag in het CC De Markthallen te Herk-de-Stad.

